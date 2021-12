Covid oggi Sudcorea | terza dose anticipata a 3 mesi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo la Corea del Sud registra più di 7.000 nuovi casi di coronavirus e supera quota 500.000 contagi dall’inizio della pandemia. Potrebbero servire misure “straordinarie”, ha ammesso il premier Kim Boo-kyum. “La nostra priorità è la rapida somministrazione dei vaccini”, ha ripetuto il premier Kim in un Paese in cui – stando ai dati della Yonhap – l’81% della popolazione ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il-19 e più del 10% si è sottoposta anche alla‘booster’. E, riporta l’agenzia, il governo ha annunciato che ridurrà a tre– dagli attuali quattro, cinque – l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la‘booster’. La richiesta agli ospedali è di mettere a disposizione più posti letto per i pazienticon l’obiettivo di averne quasi 1.900 in ...