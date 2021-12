Covid oggi Puglia, 387 contagi e 7 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 387 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 24.563 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 83; Bat: 14; Brindisi: 27; Foggia: 129; Lecce: 80; Taranto: 48; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 5. Sono 4.944 le persone attualmente positive, 129 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Dati complessivi: 282.597 casi totali, 4.989.593 tamponi eseguiti, 270.741 persone guarite, 6.912 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 387 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 7. I nuovi casi, individuati attraverso 24.563 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 83; Bat: 14; Brindisi: 27; Fa: 129; Lecce: 80; Taranto: 48; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 5. Sono 4.944 le persone attualmente positive, 129 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Dati complessivi: 282.597 casi totali, 4.989.593 tamponi eseguiti, 270.741 persone guarite, 6.912 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

