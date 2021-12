Covid oggi Piemonte, 1.791 contagi e 2 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che dei nuovi casi, 909 sono stati individuati dopo test antigenico, pari al 2,9% di 62.217 tamponi eseguiti, di cui 52.114 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 1.020 (57,0%). I casi sono 960 di screening, 581 contatti di caso, 250 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 414.884, di cui 33.698 Alessandria, 20045 Asti, 13.166 Biella, 59.421 Cuneo, 32.140 Novara, 220905 Torino, 15.174 Vercelli, 15.074 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.706 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 3.555 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.791 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che dei nuovi casi, 909 sono stati individuati dopo test antigenico, pari al 2,9% di 62.217 tamponi eseguiti, di cui 52.114 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 1.020 (57,0%). I casi sono 960 di screening, 581 contatti di caso, 250 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 414.884, di cui 33.698 Alessandria, 20045 Asti, 13.166 Biella, 59.421 Cuneo, 32.140 Novara, 220905 Torino, 15.174 Vercelli, 15.074 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.706 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 3.555 sono ...

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Adnkronos : #Covid, per Ecdc 'Italia unico Paese a scarsa preoccupazione'. - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #10dicembre. Legge di #bilancio: debiti con il #Fisco, tagli a… - charliecarla : RT @borghi_claudio: Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' scienz… - salutegreen24 : Covid oggi Italia, il nostro Paese non preoccupa l'Ecdc. Il Belpaese è infatti, per questa settimana, l'unico class… -