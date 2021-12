Covid, oggi nel Lazio 1.871 nuovi contagi e 13 decessi. I casi a Roma città sono 861 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid. Da poco pubblicato il bollettino aggiornato sulla situazione pandemica nella regione Lazio, nuovo record di somministrazioni raggiunto e lieve aumento dei contagi. L’assessore alla Sanità D’Amato ha comunicato: ”oggi nel Lazio su un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495), sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861”. VACCINAZIONI PEDIATRICHE: PRENOTAZIONI AL VIA DAL 13 DICEMBRE (ore 16) sul portale regionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021). Da poco pubblicato il bollettino aggiornato sulla situazione pandemica nella regione, nuovo record di somministrazioni raggiunto e lieve aumento dei. L’assessore alla Sanità D’Amato ha comunicato: ”nelsu un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871positivi (+495),13 i(+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. Ia quota 861”. VACCINAZIONI PEDIATRICHE: PRENOTAZIONI AL VIA DAL 13 DICEMBRE (ore 16) sul portale regionale ...

