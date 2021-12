Covid oggi Italia, Speranza: “Oggettiva crescita dei contagi” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Siamo ancora in una fase non facile, c’è una nuova ondata di Covid che sta toccando in maniera significativa l’Europa”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento all’assemblea Cna a Roma. “La Francia ha superato 60mila contagi e la Germania 70mila. Insomma siamo di nuovo in una fase tutt’altro che semplice – sottolinea – c’è una Oggettiva crescita dei contagi, ma abbiamo i numeri migliori in Europa. Servono però piedi per terra e attenzione”. “Credo che ogni giorno” in cui continua la battaglia contro il Covid-19 “ci indichi in qualche modo una sfida ancora incompiuta, che chiama l’impegno di tutti noi”, ha quindi affermato Speranza. Nella Giornata mondiale dei diritti umani, il ministro ha evidenziato come “questo anno e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Siamo ancora in una fase non facile, c’è una nuova ondata diche sta toccando in maniera significativa l’Europa”. Così il ministro della Salute Robertonel suo intervento all’assemblea Cna a Roma. “La Francia ha superato 60milae la Germania 70mila. Insomma siamo di nuovo in una fase tutt’altro che semplice – sottolinea – c’è unadei, ma abbiamo i numeri migliori in Europa. Servono però piedi per terra e attenzione”. “Credo che ogni giorno” in cui continua la battaglia contro il-19 “ci indichi in qualche modo una sfida ancora incompiuta, che chiama l’impegno di tutti noi”, ha quindi affermato. Nella Giornata mondiale dei diritti umani, il ministro ha evidenziato come “questo anno e ...

