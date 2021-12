Covid oggi Italia | Rt a 1 | 18 | incidenza ancora in salita

(Di venerdì 10 dicembre 2021)in, Rt nazionale che si attesta a 1,18 eincon 176 casi per 100mila abitanti. E: aumentano i ricoveri e l’occupazione delle terapie intensive e sono 20 le Regioni e province a rischio moderato. In forte aumento inoltre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Questo quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Scende lievemente l’indice Rt a livello nazionale. “Nel periodo 16-29 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, mentre era 1,20 la settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica”. “É in diminuzione, masopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 dicembre/ Positività 4%, boom di ricoveri BOLLETTINO VACCINI10 DICEMBRE: TITO BOERI E L'IDEA DEGLI INCENTIVI E di vaccini antise ne è......Secondo i dati del monitoraggio della Cabina di regia, l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre) contro 155 per 100mila ...Roma, 10 dic. (LaPresse) -"Il nostro tessuto produttivo sta mostrando dinamismo e resilienza, dopo la fase di acuta difficoltà causata dalla pandemia; artigiani e piccole imprese, con impegno, ...