Covid oggi Italia, “pronto soccorso vicini al collasso” (Di venerdì 10 dicembre 2021) I medici dell’emergenza lanciano l’allarme “sul possibile collasso” del sistema del pronto soccorso davanti all’avanzare dell’incremento dei casi Covid. Circa un mese fa, era il 17 novembre, la protesta in piazza a Roma a difesa dei pronto soccorso, del servizio di emergenza urgenza e del 118. “Dal Friuli al Trentino, dall’Umbria al Molise, in Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte la quarta ondata Covid sta avanzando da Nord a Sud e con lei gli accessi nei pronto soccorso, luogo simbolo della lotta alla pandemia non dimentichiamolo, il primo punto d’accesso all’ospedale. Avanza in mondo non drammatico, grazie al vaccino che contiene i numeri, ma costante, anche se ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) I medici dell’emergenza lanciano l’allarme “sul possibile” del sistema deldavanti all’avanzare dell’incremento dei casi. Circa un mese fa, era il 17 novembre, la protesta in piazza a Roma a difesa dei, del servizio di emergenza urgenza e del 118. “Dal Friuli al Trentino, dall’Umbria al Molise, in Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte la quarta ondatasta avanzando da Nord a Sud e con lei gli accessi nei, luogo simbolo della lotta alla pandemia non dimentichiamolo, il primo punto d’accesso all’ospedale. Avanza in mondo non drammatico, grazie al vaccino che contiene i numeri, ma costante, anche se ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ...

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - regioneFVGit : #Covid: oggi, 10 dicembre, in #FVG 483 nuovi contagi e 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2… - telodogratis : Covid, da oggi in Gb mascherine obbligatorie al chiuso -