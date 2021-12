Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la Calabria rischia la zona gialla immediata e il Veneto fa i conti con contagi record, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Puglia, Lazio e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Sono quasi 4.000 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. Nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, venerdì 102021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la Calabria rischia la zona gialla immediata e il Veneto fa i conti conrecord, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Puglia, Lazio e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Sono quasi 4.000 ida coronavirus in Veneto, 102021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 13 morti. Nel ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, da oggi in Gb mascherine obbligatorie al chiuso. - AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 870 contagi: bollettino 10 dicembre - qn_lanazione : Covid Toscana, dati del 10 dicembre: 870 nuovi contagi, 6 morti -