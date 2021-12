Covid oggi Italia, allarme ricoveri Sardegna: “Messa peggio di tutta l’Italia” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid oggi Italia, i medici dell’emergenza lanciano l’allarme sulla Sardegna “la Regione rischio il crollo del sistema”. La Società Italiana della medicina di emergenza urgenza (Simu) evidenzia per il sistema dell’emergenza sardo, “l’insostenibilità di reggere da soli una situazione di aiuto ai cittadini per chi lavora nell’emergenza urgenza, nonostante i ripetuti allarmi lanciati nel tempo, lo testimoniano le dimissioni con decorrenza immediata dal 21 dicembre presentate da sette medici del pronto soccorso di Nuoro – sottolinea la Simeu – Una decisione tanto eclatante quanto necessaria, l’ultimo gesto possibile per attirare l’attenzione di chi non ha voluto fin ora ascoltare le numerose e costruttive richieste di supporto. Una scelta certamente sofferta e senza precedenti”. Secondo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021), i medici dell’emergenza lanciano l’sulla“la Regione rischio il crollo del sistema”. La Societàna della medicina di emergenza urgenza (Simu) evidenzia per il sistema dell’emergenza sardo, “l’insostenibilità di reggere da soli una situazione di aiuto ai cittadini per chi lavora nell’emergenza urgenza, nonostante i ripetuti allarmi lanciati nel tempo, lo testimoniano le dimissioni con decorrenza immediata dal 21 dicembre presentate da sette medici del pronto soccorso di Nuoro – sottolinea la Simeu – Una decisione tanto eclatante quanto necessaria, l’ultimo gesto possibile per attirare l’attenzione di chi non ha voluto fin ora ascoltare le numerose e costruttive richieste di supporto. Una scelta certamente sofferta e senza precedenti”. Secondo ...

