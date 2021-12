Covid oggi Italia, 20.497 contagi e 118 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118 morti. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva con Coronavirus in 24 ore che portano il totale dei pazienti ricoverati a 816, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi i ricoveri in terapia intensiva sono cinque in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 150 in più e portano il totale dei pazienti nei reparti a 6.483. SARDEGNA – Sono 173 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovida Coronavirus in, venerdì 102021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva con Coronavirus in 24 ore che portano il totale dei pazienti ricoverati a 816, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione delo. Al netto dei dimessi i ricoveri in terapia intensiva sono cinque in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 150 in più e portano il totale dei pazienti nei reparti a 6.483. SARDEGNA – Sono 173 i nuovi ...

