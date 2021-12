Covid oggi Italia, 20.497 contagi e 118 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118 morti. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. SARDEGNA – Sono 173 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati confermati sulla base di 2.692 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.313 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovida Coronavirus in, venerdì 102021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. SARDEGNA – Sono 173 i nuovida coronavirus10in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi sono stati confermati sulla base di 2.692 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.313 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di ...

