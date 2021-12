Covid oggi Gb, oltre 58mila contagi in un giorno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid in Gran Bretagna, altri 58.194 contagi e 120 morti nelle ultime 24 ore. E’ l’incremento più alto di contagi dal 9 gennaio scorso. Sono stati inoltre confermati 448 casi della variante Omicron. Da quando è comparsa per la prima volta nel Paese, i contagi provocati da questa variante sono 1.265. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)in Gran Bretagna, altri 58.194e 120 morti nelle ultime 24 ore. E’ l’incremento più alto didal 9 gennaio scorso. Sono stati inconfermati 448 casi della variante Omicron. Da quando è comparsa per la prima volta nel Paese, iprovocati da questa variante sono 1.265. L'articolo proviene da Italia Sera.

