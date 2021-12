Covid oggi Fvg, 483 contagi e 6 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 483 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 dicembre. Sei, inoltre, i morti registrati nelle ultime 24 ore. Su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,3%. Sono inoltre 22.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (0,46%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l’ultima in ospedale), una donna di 93 anni di Grado (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di San Canzian d’Isonzo (deceduta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 483 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 10. Sei, inoltre, iregistrati nelle ultime 24 ore. Su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi, con una percentuale di positività del 5,3%. Sono inoltre 22.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (0,46%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l’ultima in ospedale), una donna di 93 anni di Grado (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di San Canzian d’Isonzo (deceduta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva ...

