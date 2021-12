Covid oggi Emilia, 1.661 contagi e 14 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.661 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 10 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 39.553 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,2%. Dei nuovi contagiati, 824 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 508 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 545 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (-1 rispetto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.661 ida coronavirus inRomagna, 102021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 14. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 39.553 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,2%. Dei nuoviati, 824 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 508 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 545 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi diè 38 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (-1 rispetto ...

