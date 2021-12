Covid oggi Campania, De Luca: “Grave bimbo 9 anni in ospedale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un bambino di 9 anni, un 26enne in terapia intensiva e un 56enne, ricoverato in area critica. Sono questi i tre casi più gravi che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha citato per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri di malati di Covid in Campania. “Tutti non vaccinati”, ha sottolineato De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo registrato nelle ultime 2 settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età dai 5 agli 11 anni. Questo è un dato che riguarda le settimane dal 26 novembre al 3 dicembre: in queste due settimane la fascia di età con più contagi è la fascia 5-11 anni”. “E’ un’ulteriore conferma – ha aggiunto De Luca – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un bambino di 9, un 26enne in terapia intensiva e un 56enne, ricoverato in area critica. Sono questi i tre casi più gravi che il presidente della RegioneVincenzo Deha citato per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri di malati diin. “Tutti non vaccinati”, ha sottolineato Denel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo registrato nelle ultime 2 settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età dai 5 agli 11. Questo è un dato che riguarda le settimane dal 26 novembre al 3 dicembre: in queste due settimane la fascia di età con più contagi è la fascia 5-11”. “E’ un’ulteriore conferma – ha aggiunto De– ...

