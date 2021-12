Covid oggi Campania, 1.665 contagi e 11 morti: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.665 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.340 test nella Regione. In Campania sono 26 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 345 i pazienti Covid nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.665 i nuovida Coronavirus, venerdì 10in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 11. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.340 test nella Regione. Insono 26 i pazienti, ricoverati in terapia intensiva, e 345 i pazientinei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

