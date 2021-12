Covid oggi Basilicata, 99 nuovi contagi: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Dei nuovi casi, 24 sono a Matera e 21 a Lauria. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 20 di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.314. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.293 somministrazioni di cui circa 5.500 sono terze dosi. Finora 440.094 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 408.089 hanno completato il ciclo vaccinale e 86.246 sono le terze dosi, per un totale di 934.429 somministrazioni effettuate. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 99 ida Coronavirus insecondo ildi, venerdì 10, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Deicasi, 24 sono a Matera e 21 a Lauria. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 20 di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.314. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.293 somministrazioni di cui circa 5.500 sono terze dosi. Finora 440.094 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 408.089 hanno completato il ciclo vaccinale e 86.246 sono le terze dosi, per un totale di 934.429 somministrazioni effettuate. L'articolo proviene da Italia Sera.

