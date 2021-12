Covid oggi Abruzzo, 317 nuovi contagi: bollettino 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 317 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri, il totale delle vittime in Abruzzo resta a 2.607. Nelle ultime 24 ore sono guarite 244 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.441 tamponi molecolari e 13.494 test antigenici con un tasso di positività all’1.76 per cento. Sono 119 i pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale in area medica; 11 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri, mentre gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 317 ida Coronavirus insecondo ildi, venerdì 102021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri, il totale delle vittime inresta a 2.607. Nelle ultime 24 ore sono guarite 244 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.441 tamponi molecolari e 13.494 test antigenici con un tasso di positività all’1.76 per cento. Sono 119 i pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale in area medica; 11 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri, mentre gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

