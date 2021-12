Covid | nuovi colori regioni dal 13 dicembre | la Calabria passa in zona gialla

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza. La regione supera tutte le soglie limite per rimanere in fascia bianca. Al momento, in giallo sono solo la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia. Anche Trento, Liguria, Veneto e Marche si avvicinano sempre più a un cambio di colore: i dati e le regole della

AGI - Cresce la curva epidemica in Italia. Sono 20.497 icasinelle 24 ore in Italia (contro i 17.959 di ieri) , mai così tanti dallo scorso 3 aprile quando i contagi furono 21.261 . I tamponi sono 716.287 (ieri 312.828) con un tasso di ...Sono 20.497 icontagi di- 19 in Italia ( ieri 12.527 ), a fronte di 716.287 tamponi giornalieri effettuati (ieri 312.828). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,9% (ieri ...Arriva l'ufficialità dal ministro della salute Roberto Speranza che ha firmato l'ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla da lunedì 16 dicembre ...Home Lifestyle e benessere Covid, ministro Speranza firma ordinanza: Calabria in zona gialla Lo riferisce il ministero della Salute. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ...