Covid, news. Vaccini, Figliuolo: "1,5 mln dosi per bimbi, al via il 16 dicembre". LIVE (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Le Regioni potranno avviare la vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre". Lo scrive il commissario straordinario in una circolare diffusa oggi. Per il sottosegretario alla Salute Costa "può essere utile perchè ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale". Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,5% mentre quello in area medica Covid al 10,6% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Le Regioni potranno avviare la vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16". Lo scrive il commissario straordinario in una circolare diffusa oggi. Per il sottosegretario alla Salute Costa "può essere utile perchè ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale". Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,5% mentre quello in area medicaal 10,6%

Advertising

repubblica : Covid, i pentiti nelle terapie intensive: “Abbiamo sbagliato, ora salvateci” [di Giuseppe Filetto] - LaStampa : Il neurologo Chiò: “Il Covid ha peggiorato tutte le patologie. Serve finanziare la Sanità e investire bene” - Corriere : Boris Johnson papà per la settima volta. Ma le gaffe sul Covid rischiano di affossare il premier - fremo03893514 : RT @AlfioKrancic: Se punturo 10 bambini al giorno sono 21.000 euro in un mese...Covid, fino a 70 euro l’ora per chi vaccina i bambini. Seco… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: A partire dal week end sarà possibile effettuare la prenotazione per il #vaccino anti #Covid dedicato alla fascia d'età tra… -