Covid | news Il bollettino | 20 497 nuovi casi e 118 morti Tasso positività al 2 | 9% LIVE

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Aumento anche terapie intensive (+5) e ricoveri (+150) secondo l'ultimodel ministero della Salute. Figliuolo: "Al via vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre". Per il sottosegretario alla Salute Costa "può essere utile perchè ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale". Ildi occupazione in terapia intensiva è all'8,5% mentre quello in area medicaal 10,6%

I ricoverati nelle areesono complessivamente 334 (nove in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (due in più). UMBRIA Ancora in salita in nuovi casiin Umbria, 195 nell'...