Covid | news Costa | Può essere ragionevole prorogare stato emergenza LIVE

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il sottosegretario alla Salute "puòutile perchè ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale". Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,5% mentre quello in area medicaal 10,6%. "Con l'attuale disponibilità di vaccini - fa sapere il commissario all'Figliuolo - si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone". Intanto il direttore generale dell'Aifa Magrini sostiene che la variante Omicron sembra "meno grave di Delta"

Advertising

repubblica : Covid, i pentiti nelle terapie intensive: “Abbiamo sbagliato, ora salvateci” [di Giuseppe Filetto] - LaStampa : Il neurologo Chiò: “Il Covid ha peggiorato tutte le patologie. Serve finanziare la Sanità e investire bene” - DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - drp_anna : RT @rep_parma: Covid, la Lav finanzia studio totalmente animal free con l'università di Parma [aggiornamento delle 18:59] - uboot96km : RT @bisagnino: Moderna: Saremo i primi con vaccino mRNA respiratorio trivalente annuale universale 3 in 1 (covid, influenza e sinciziale) h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

"Troviamo fuori luogo quando si mette in dubbio l'emergenza sanitaria. Lo dico chiaro: il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria perché siamo in piena emergenza e speriamo che non ci ...Nuovo traguardo di vaccinati in Italia. E a conferma il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che 'è stato superato l'88% di persone over 12 vaccinate con la prima dose e l'85% che ha ...è arrivata a Porto Rico per rappresentare l’Italia e i Castelli e per prendersi la corona nella serata delle “stelle” del 16 dicembre che chiuderà nel secondo anno di Covid il concorso di bellezza ...La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il caso dei due marò italiani, i fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Accusati dell’omicidio, nel febbraio del 2012. di due pescatori al ...