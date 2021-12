Covid, Moderna: “Faremo vaccino respiratorio annuale universale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un vaccino a mRna ‘3 in 1?, costantemente aggiornato, da fare ogni anno per proteggersi contemporaneamente da Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale (Rsv). E’ “uno dei pilastri della strategia” di Moderna, che punta a essere “la prima azienda a commercializzare un vaccino booster pan-respiratorio annuale”. Lo annuncia la società americana, comunicando i primi dati di fase 1 sul suo antinfluenzale quadrivalente sperimentale a mRna e ricordando di avere già in corso la fase 2/3 su un vaccino anti-Rsv, dopo i risultati positivi ottenuti in fase 1. “Le infezioni respiratorie sono una delle principali cause di morte a livello globale, con circa 3 milioni di decessi all’anno – sottolinea Moderna – Circa un milione di queste ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una mRna ‘3 in 1?, costantemente aggiornato, da fare ogni anno per proteggersi contemporaneamente da-19, influenza e virussinciziale (Rsv). E’ “uno dei pilastri della strategia” di, che punta a essere “la prima azienda a commercializzare unbooster pan-”. Lo annuncia la società americana, comunicando i primi dati di fase 1 sul suo antinfluenzale quadrivalente sperimentale a mRna e ricordando di avere già in corso la fase 2/3 su unanti-Rsv, dopo i risultati positivi ottenuti in fase 1. “Le infezioni respiratorie sono una delle principali cause di morte a livello globale, con circa 3 milioni di decessi all’anno – sottolinea– Circa un milione di queste ...

