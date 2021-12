Covid: Milano, domani manifestazione contro restrizioni ad Arco della Pace (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - manifestazione contro le misure anti-Covid domani pomeriggio a Milano. I manifestanti si troveranno all'Arco della Pace alle 15. Gli organizzatori parlando un "evento internazionale", con medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti di vari paesi. Fra gli ospiti italiani ci saranno Francesco Maria Fioretti, ex presidente della prima sezione della Corte di Cassazione e presidente di La Genesi, la parlamentare Sara Cunial, Stefano Puzzer, sindacalista portuale, e Mauro Mantovani, immunologo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021), 10 dic. (Adnkronos) -le misure anti-pomeriggio a. I manifestanti si troveranno all'alle 15. Gli organizzatori parlando un "evento internazionale", con medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti di vari paesi. Fra gli ospiti italiani ci saranno Francesco Maria Fioretti, ex presidenteprima sezioneCorte di Cassazione e presidente di La Genesi, la parlamentare Sara Cunial, Stefano Puzzer, sindacalista portuale, e Mauro Mantovani, immunologo.

