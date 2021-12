Covid Marche | la Regione studia da lontano l' allargamento dei posti letto in area medica per evitare la zona gialla

Advertising

infoitinterno : Covid: Marche, +1 ricovero e 4 deceduti tra cui 14enne - bizcommunityit : Covid, 14enne muore ad Ancona: non si era potuta vaccinare a causa dei suoi problemi di salute - andreastoolbox : Vaccino Covid bambini 'adesso ci siamo'. La Regione Marche mette a punto la campagna - Cronaca… - Marche_Notizie : “Parliamone Insieme”, la campagna informativa Covid-19 di Regione Marche e Asur - statodelsud : Covid: Marche, +1 ricovero e 4 deceduti tra cui 14enne -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

... ferma restando l'osservanza delle normative anti- 19 e l'esibizione del Green Pass per ...al convegno a tema "Sicurezza in Bicicletta" organizzato con il Comitato Regionale FCIe con il ...Su www.asur..it/web/portal/informa -si trovano link a siti ministeriali e della Regione, informazioni su supporto psicologico e brochure sulla vaccinazione in gravidanza. E poi la pagina ...Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: 152 ogni 100mila abitanti. La provincia resta bianca perché il San Jacopo non è sotto stress ...La pandemia e la preoccupazione per il futuro della sanità regionale. I sindacati confederali delle Marche critici sulla gestione complessiva da parte della Regione. Cgil, Cisl e Uil snocciolano i dat ...