Covid Italia, oltre 20mila contagi: è record da aprile (Di sabato 11 dicembre 2021) Superata la soglia dei 20mila contagi Covid in Italia. Non accadeva dallo scorso 3 aprile. L'ultimo bollettino con i numeri del ministero della Salute segna infatti 20.497 positivi, contro i 21.261 registrati quel giorno. Per quanto riguarda invece le vittime, che sono state 118, bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi. E sale anche l'incidenza, con 176 casi per 100mila abitanti, mentre resta stabile Rt nazionale che si attesta a 1,18. In aumento i ricoveri e l'occupazione delle terapie intensive. A trainare l'epidemia è ancora la variante Delta, mentre sono 26 i casi di Omicron segnalati. RT IN LIEVE CALO Scende lievemente l'indice Rt a livello nazionale. "Nel periodo 16-29 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, mentre era 1,20 la ...

