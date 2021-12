Covid Italia, Galli: “Obbligo vaccinale o non se ne esce” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Serve l’Obbligo vaccinale o “non se ne esce”. Il professor Massimo Galli ritiene che sia arrivato il momento di una scelta drastica nella gestione dell’emergenza Covid in Italia: i contagi crescono, i ricoveri aumentano. “Temo si sia arrivati al momento delle decisioni e non dei continui rinvii. La decisione di non prevedere l’Obbligo vaccinale è stata politica. E’ un problema che riguarda tutto l’occidente. Nessun politico ha avuto la capacità di porre questo problema in modo definitivo con una decisione”, dice Galli a Agorà. “Con l’Obbligo, certo, non convinci quelli che non vogliono vaccinarsi. E quando prevedi l’Obbligo, poi lo devi applicare. Altrimenti non se ne esce, è inutile ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Serve l’o “non se ne”. Il professor Massimoritiene che sia arrivato il momento di una scelta drastica nella gestione dell’emergenzain: i contagi crescono, i ricoveri aumentano. “Temo si sia arrivati al momento delle decisioni e non dei continui rinvii. La decisione di non prevedere l’è stata politica. E’ un problema che riguarda tutto l’occidente. Nessun politico ha avuto la capacità di porre questo problema in modo definitivo con una decisione”, dicea Agorà. “Con l’, certo, non convinci quelli che non vogliono vaccinarsi. E quando prevedi l’, poi lo devi applicare. Altrimenti non se ne, è inutile ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’infermiera prima vaccinata d’Italia: “No vax? Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo prova… - NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - pier2856 : RT @jimmomo: Le misure anti-Covid di Johnson non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle in vigore in Italia e sul Continente, ma n… - LaCnews24 : Il report redatto dal ministero della Salute sulla base dei dati dell'Istituto superiore di Sanità riporta inoltre… -