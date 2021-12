Covid Italia, Brusaferro: “Trend in crescita, circolazione più alta nel Nordest” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Anche in Italia, sebbene in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, c’è un Trend in crescita” dei casi di Covid-19. Lo sottolinea Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, commentando i dati del monitoraggio settimanale su Covid-19 in Italia. Per la settima settimana consecutiva “c’è un Trend in crescita”, testimoniato “dall’aumento dell’incidenza e da Rt sopra 1”, rimarca. “In particolare, la circolazione è più elevata nel Nordest del Paese – afferma Brusaferro – anche se l’aumento riguarda tutte le regioni’. CASI IN AUMENTO SOPRATTUTTO FRA UNDER 20 E 30-49 ANNI In Italia, come la scorsa settimana, “la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Anche in, sebbene in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, c’è unin” dei casi di-19. Lo sottolinea Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, commentando i dati del monitoraggio settimanale su-19 in. Per la settima settimana consecutiva “c’è unin”, testimoniato “dall’aumento dell’incidenza e da Rt sopra 1”, rimarca. “In particolare, laè più elevata neldel Paese – afferma– anche se l’aumento riguarda tutte le regioni’. CASI IN AUMENTO SOPRATTUTTO FRA UNDER 20 E 30-49 ANNI In, come la scorsa settimana, “la ...

