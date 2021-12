Covid Italia, 20.497 contagi e 118 morti: bollettino 10 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118 morti. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. Era dal 3 aprile scorso che in Italia non si raggiungeva la soglia dei 20mila nuovi casi in un giorno. In particolare a fronte dei 20.497 positivi di oggi quel giorno si registrarono 21.261 positivi. Sono 76 i nuovi ingressi in terapia intensiva con Coronavirus in 24 ore che portano il totale dei pazienti ricoverati a 816. Tolti i dimessi i ricoveri in terapia intensiva sono cinque in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 20.497 i nuovida Coronavirus inoggi, venerdì 102021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. Era dal 3 aprile scorso che innon si raggiungeva la soglia dei 20mila nuovi casi in un giorno. In particolare a fronte dei 20.497 positivi di oggi quel giorno si registrarono 21.261 positivi. Sono 76 i nuovi ingressi in terapia intensiva con Coronavirus in 24 ore che portano il totale dei pazienti ricoverati a 816. Tolti i dimessi i ricoveri in terapia intensiva sono cinque in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi ...

