Covid, Iss: solo il Molise a rischio basso. La Calabria passa in zona gialla. Altre 6 Regioni sopra la soglia per le intensive (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano, ora anche la Calabria passa in zona gialla dopo la firma dell'ordinanza da parte del ministro della salute, Roberto Speranza. Il nuovo monitoraggio della Cabina di Regia segnala infatti che tutti i valori di riferimento della Regione – incidenza dei contagi, ricoveri e occupazione delle terapie intensive – superano le soglie stabilite per rimanere in fascia bianca. Ci sono però Altre zone d'Italia a rischio: sette Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di allerta per l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10%. Sono Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), ...

