Covid, Iss: solo il Molise a rischio basso. In Calabria tutti i valori sono da zona gialla. Altre 6 Regioni sopra la soglia per le intensive (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano, ora anche la Calabria si avvia verso la zona gialla. Il nuovo monitoraggio della Cabina di Regia segnala che tutti i valori di riferimento della Regione – incidenza dei contagi, ricoveri e occupazione delle terapie intensive – superano le soglie stabilite per rimanere in fascia bianca. La Calabria però non è l’unica Regione a rischiare: sette Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di allerta per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10%. sono Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), Trento (16,7%), Veneto (12,4%), oltre appunto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano, ora anche lasi avvia verso la. Il nuovo monitoraggio della Cabina di Regia segnala chedi riferimento della Regione – incidenza dei contagi, ricoveri e occupazione delle terapie– superano le soglie stabilite per rimanere in fascia bianca. Laperò non è l’unica Regione a rischiare: settee Province autonome superano, questa settimana, ladi allerta per l’occupazione di posti lettonelle terapie, fissata al 10%.Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), Trento (16,7%), Veneto (12,4%), oltre appunto alla ...

