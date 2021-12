Advertising

borghi_claudio : Li ho chiesti quest'estate con le buone. Niente. A questo punto domanderò accesso agli atti ISS per vedere come so… - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - tiecolino : RT @ElGusty99523701: AVVISATE I PUNTURATI Da La Verita' di oggi. Il rapporto dell ISS del 1 Dicembre 2021 : - SecolodItalia1 : Covid, Iss: l’incidenza dei casi settimanali sale da 155 a 176. In aumento ricoveri e terapie intensive - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: AVVISATE I PUNTURATI Da La Verita' di oggi. Il rapporto dell ISS del 1 Dicembre 2021 : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Ansa . Nuovo monitoraggiosulla situazione epidemiologica in Italia : l' incidenza settimanale è in aumento a 176 casi per ... la soglia di allerta per l'occupazione di posti lettonelle ...Quali Regioni passano in e quali restano in zona bianca , dopo gli ultimi dati del monitoraggio- Ministero della Salute sulla pandemia di ? Dagli ultimi dati, le Regioni e Province autonome più a rischio sarebbero due: la Calabria e la provincia di Trento, stando a quanto emerge dalla ...Tutte le Regioni a rischio moderato tranne il Molise (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Incidenza ancora in aumento a 176 casi per 100mila abitanti (dai 155 della scorsa rilevazione), Rt ...Una Regione è già praticamente da zona gialla ma in generale sono sette quelle che rischiano il passaggio di colore. Cambia la mappa ...