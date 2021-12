Covid, Iss: l'incidenza dei casi sale da 155 a 176, Rt in lieve calo all'1,18 (Di venerdì 10 dicembre 2021) I nuovi dati settimanali della cabina di regia sono arrivano dal monitoraggio settimanale e segnalano anche la crescita del tasso di occupazione in terapia intensiva all'8,5% contro il 7,3% e del 10,6% in aree mediche contro il 9,1% Leggi su repubblica (Di venerdì 10 dicembre 2021) I nuovi dati settimanali della cabina di regia sono arrivano dal monitoraggio settimanale e segnalano anche la crescita del tasso di occupazione in terapia intensiva all'8,5% contro il 7,3% e del 10,6% in aree mediche contro il 9,1%

Advertising

borghi_claudio : Li ho chiesti quest'estate con le buone. Niente. A questo punto domanderò accesso agli atti ISS per vedere come so… - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - Radio1Rai : ??#Covid #ISS Continua ad aumentare l’incidenza settimanale: 176 casi per 100mila abitanti. In crescita occupazione… - gagliardi_andr : occhio ai posti letto occupati in terapia intensiva nel Lazio. Siamo al 9,6% (dati Iss/cabina regia) non al 12% (da… - SkyTG24 : #Covid19, monitoraggio Iss: incidenza sale a 176, Rt a 1,18. In aumento ricoveri e intensive -