Covid: in Lombardia vaccini ai bambini al via da giovedì 16 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid-19 sui bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevacciniCovid.regione.Lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare. "In Lombardia la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno", ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, ladà il via alle vaccinazioni anti-19 suidai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12sulla piattaforma regionale www.prenotazione.regione..it e da16si inizierà a vaccinare. "Inla platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno", ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. "Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale ...

