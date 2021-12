Covid | in Italia 20 497 nuovi casi con 716 287 tamponi e 118 morti

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’infermiera prima vaccinata d’Italia: “No vax? Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo prova… - NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - occhio_notizie : Il bollettino aggiornato - tempoweb : Covid, 26 casi Omicron segnalati in Italia. Ecco dove circola di più la Delta #Omicron #Delta #ISS #DeltaPlus… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sono 20.497 i nuovi contagi di- 19 in( ieri 12.527 ), a fronte di 716.287 tamponi giornalieri effettuati (ieri 312.828). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,9% (ieri era al 4%). Sono ...I dati del ministero della Sanità Oggi, 10 dicembre, insono stati scoperti 20.497 nuovi contagi (ieri 12.527) da coronavirus , rilevati attraverso ... positivi attuali +4,1% Sei morti per...Sono 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ...Attacchi sessisti e ignoranti alla scienziata che ha vinto l'Ambrogino d'oro per il tampone molecolare: così i no vax deridono le donne di scienza perché non sanno confutare le loro ragioni.