Covid in Germania, approvata legge vaccino obbligatorio per medici (Di venerdì 10 dicembre 2021) I deputati tedeschi hanno adottato questa mattina una legge che obbliga il personale medico a vaccinarsi contro il Covid-19, il primo passo prima di un obbligo di vaccinazione esteso a tutta la popolazione previsto per l'inizio del prossimo anno. Il disegno di legge, volto a tutelare i gruppi particolarmente vulnerabili, è stato approvato a larga maggioranza dal Bundestag dove hanno la maggioranza socialdemocratici, ambientalisti e liberali, con 571 voti a favore e 80 contrari.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Controfinanziaria/ Serve un'economia solidale Parliamo, secondo Unctad, considerando il periodo che va dagli anni '90 al pre - Covid, del 4% del Pil negli Usa, del 5% in Germania, del 10% in Francia ma di ben il 12% in Italia. " In virus veritas ...

Omicron: Berlino, colpirà duramente i non vaccinati "La variante Omicron del Covid contagia anche i guariti e i vaccinati e colpirà in modo particolarmente duro i non vaccinati". che saranno colpiti da questa variante (oggi presente in Germania solo ...

Covid, in Germania oltre 61mila contagi e 484 morti in 24 ore TGCOM Alzheimer, diabete, tumori: dall'insulina veloce al vaccino, ecco le nuove terapie L'emergenza Covid-19 ha fatto sentire il suo impatto anche nel campo della ricerca, distogliendo forze, investimenti e attenzione da tutto ciò che non fosse SARS CoV-2. Ma da qualche ...

Cosa c’è dietro la grande ondata di dimissioni dal lavoro Negli Stati Uniti la chiamano The Great Resignation. Una conseguenza della pandemia, che ha convinto molti a rivedere le proprie priorità ...

