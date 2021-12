Covid in Germania, approvata legge vaccino obbligatorio per medici (Di venerdì 10 dicembre 2021) I deputati tedeschi hanno adottato questa mattina una legge che obbliga il personale medico a vaccinarsi contro il Covid-19, il primo passo prima di un obbligo di vaccinazione esteso a tutta la popolazione previsto per l'inizio del prossimo anno. Il disegno di legge, volto a tutelare i gruppi particolarmente vulnerabili, è stato approvato a larga maggioranza dal Bundestag dove hanno la maggioranza socialdemocratici, ambientalisti e liberali, con 571 voti a favore e 80 contrari. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 dicembre 2021) I deputati tedeschi hanno adottato questa mattina unache obbliga il personale medico a vaccinarsi contro il-19, il primo passo prima di un obbligo di vaccinazione esteso a tutta la popolazione previsto per l'inizio del prossimo anno. Il disegno di, volto a tutelare i gruppi particolarmente vulnerabili, è stato approvato a larga maggioranza dal Bundestag dove hanno la maggioranza socialdemocratici, ambientalisti e liberali, con 571 voti a favore e 80 contrari.

