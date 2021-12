Covid, in Gb 58mila casi in 24 ore: mai così tanti da gennaio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel Regno Unito nuovo picco di contagi giornalieri da Covid: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 58.194 i nuovi casi e altri 120 i decessi. Numeri così alti non si vedevano in Gb da gennaio. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel Regno Unito nuovo picco di contagi giornalieri da: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 58.194 i nuovie altri 120 i decessi. Numerialti non si vedevano in Gb da. ...

