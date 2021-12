Covid in Campania | in aumento i nuovi positivi | sale il tasso di contagio I dati di oggi

Advertising

SkyTG24 : Covid #Campania, De Luca: in 2 settimane 3mila casi da 5 a 11 anni - corona_tweet : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #10dicembre 1.665 casi su 36.340 tamponi (4,58% positivi) e 11 decessi. Negli ospedali 26 terapie i… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #10dicembre 1.665 casi su 36.340 tamponi (4,58% positivi) e 11 decessi. Negli ospedali 26 te… - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 dicembre 2021) Ecco l’aggiornamento??… - robreg1 : RT @Adnkronos: Covid, #DeLuca: “Rischio esplosione contagio senza responsabilità durante le feste”. #Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Continua l'analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell'epidemia da- 19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati ...Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De Luca , ribadisce l'importanza della campagna di vaccinazione anti19 dei bambini da 5 a 11 anni , che partirà giovedì 16 dicembre: " Nelle ultime due settimane, ed è un ...Lo rende noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Due ricoverati in terapia intensiva hanno 9 e 26 anni, entrambi non vaccinati – spiega – in area critica c’è un 57 ...Il presidente della Regione sottolinea però i 2 mila bambini già iscritti alla campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni che partirà il 16 dicembre con una giornata dedicata ...