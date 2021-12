Covid, in Campania 1.665 nuovi casi e 11 morti. L’indice di contagio sale al 4,57% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.665 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime ore su 36.340 test effettuati. L’indice di contagio sale al 4,57% dal 4,25% di ieri. Ci sono 11 deceduti nelle ultime 48 ore. Sono 26 (uno più di ieri) i posti occupati in terapia intensiva; 345 (-3) quelli occupati nei reparti ordinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.665 idiinnelle ultime ore su 36.340 test effettuati.dial 4,57% dal 4,25% di ieri. Ci sono 11 deceduti nelle ultime 48 ore. Sono 26 (uno più di ieri) i posti occupati in terapia intensiva; 345 (-3) quelli occupati nei reparti ordinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

