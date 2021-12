Covid, il vaccino spray nasale funziona nei topi. "Agisce sulle vie d'ingresso del virus" (Di venerdì 10 dicembre 2021) New York, 10 dicembre 2021 - Lo spray nasale con il vaccino anti Covid funziona nei topi. I risultati sono pubblicati sulla rivista Science Immunology. Il siero Agisce sulle mucose, tra le principali ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) New York, 10 dicembre 2021 - Locon ilantinei. I risultati sono pubblicati sulla rivista Science Immunology. Il sieromucose, tra le principali ...

Advertising

DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - fanpage : In un video che sta circolando nelle ultime ore, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco afferma che i mort… - SandraM_Tcon0 : RT @OrtigiaP: Il vice sindaco di #Acireale con terza dose di vaccino colpita dal covid , ha diffuso contagi ovunque!!! Ma ha il #greenpass… - GiancarloChimie : RT @strange_days_82: Cacciari ' Il super green pass è discriminatorio e non serve a niente '. ' Il nuovo autotarismo alla cinese ' Condivid… -