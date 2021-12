Covid, il 'rimbalzo' dopo il Ponte fa schizzare a 631 i positivi nelle Marche: più di duecento in una provincia/ I dati delle regioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Emergenza Covid , boom di positivi nelle Marche . Il 'rimbalzo', dopo i giorni legati al Ponte dell'Immacolata ed i relativi numeri più bassi, era in qualche modo atteso, ma il report ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Emergenza, boom di. Il '',i giorni legati aldell'Immacolata ed i relativi numeri più bassi, era in qualche modo atteso, ma il report ...

Advertising

ylefsch : @panemarmellata Lo hanno detto riviste e reportage di economia e politica. Finito il rimbalzo post covid la crisi si farà sentire. - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, numero record di nuovi positivi in Toscana: sfiorata quota 800. Nel Chianti e nelle col… - Mr_Zed : @fabiose1979 @tatanka_h È un rimbalzo tecnico. Che non vuol dire niente, almeno finché non si capirà quale direzion… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, numero record di test (38.874) in Toscana: i nuovi positivi sono 498. Nel Chianti e nel… - Pasquino70 : @LauraGaravini @ItaliaViva Trattasi di Rimbalzo . Ovvero la crescita passa attraverso dei consumi spontanei e rimas… -