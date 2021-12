Covid, il bollettino di oggi 10 dicembre: 20.497 positivi, ma scende il tasso di positività (Di venerdì 10 dicembre 2021) Salgono i positivi ma scende il tasso di positività. oggi venerdì 10 dicembre, in Italia, sono stati riscontrati 20.497 casi di Covid, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 118 i morti, Dati insalita rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 12.527 e 79 i morti. A differenze delle precedenti 24 ore sono stati processati molti tamponi in più. Ieri, per via della festa dell’Immacolata, erano stati 312.828, nelle ultime 24 ore invece 716.287, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività ha registrato una netta discesa: oggi è al 2,86%, ieri era al 4%. Per quanto riguarda l’occupazione di posti letto, sono 5 in più quelli in terapia intensiva, per un totale di 816, mentre 6.483 sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Salgono imaildità.venerdì 10, in Italia, sono stati riscontrati 20.497 casi di, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 118 i morti, Dati insalita rispetto a ieri, quando isono stati 12.527 e 79 i morti. A differenze delle precedenti 24 ore sono stati processati molti tamponi in più. Ieri, per via della festa dell’Immacolata, erano stati 312.828, nelle ultime 24 ore invece 716.287, tra tamponi molecolari e antigenici. Ildità ha registrato una netta discesa:è al 2,86%, ieri era al 4%. Per quanto riguarda l’occupazione di posti letto, sono 5 in più quelli in terapia intensiva, per un totale di 816, mentre 6.483 sono ...

