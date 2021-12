Covid, Fiumicino sfonda quota 400 positivi: mai così tanti dall’inizio della pandemia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fiumicino – “Era da gennaio di quest’anno che non raggiungevamo tali livelli di contagio nel nostro territorio e mai da inizio pandemia avevamo superato la soglia dei 400 casi. In realtà sono anche di più: sono 419 i positivi nel comune di Fiumicino, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3. Un dato veramente allarmante, soprattutto perché in continua crescita. Le donne contagiate sono 212, gli uomini 207, l’età media è di 38 anni e il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.51?. Ad annunciarlo, citando il bollettino della Asl, è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “La maggioranza dei casi – aggiunge – riguarda sempre le località di Fiumicino e Isola sacra (61%), Fregene (10%) e Parco Leonardo (6%). Dobbiamo assolutamente invertire questa ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021)– “Era da gennaio di quest’anno che non raggiungevamo tali livelli di contagio nel nostro territorio e mai da inizioavevamo superato la soglia dei 400 casi. In realtà sono anche di più: sono 419 inel comune di, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3. Un dato veramente allarmante, soprattutto perché in continua crescita. Le donne contagiate sono 212, gli uomini 207, l’età media è di 38 anni e il rapporto trae popolazione è di 0.51?. Ad annunciarlo, citando il bollettinoAsl, è il sindaco di, Esterino Montino. “La maggioranza dei casi – aggiunge – riguarda sempre le località die Isola sacra (61%), Fregene (10%) e Parco Leonardo (6%). Dobbiamo assolutamente invertire questa ...

