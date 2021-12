Covid, da oggi in Gb mascherine obbligatorie al chiuso (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da oggi mascherine obbligatorie in Inghilterra in gran parte dei luoghi di assembramento al chiuso. In base al cosiddetto ‘Piano B’, resosi necessario a causa dell’aumento dei contagi e dell’emergere della variante Omicron, le mascherine devono essere indossate nei cinema, nei teatri, nelle chiese, nei musei e negli impianti sportivi, come stadi e arene. Le nuove misure sono state definite un “male necessario” dagli esperti scientifici del governo, che assicurano che il nuovo approccio non è affatto “esagerato” rispetto alla situazione della pandemia nel Paese. Nel frattempo, il Daily Telegraph, citando fonti governative, anticipa che sarà “molto probabile” che le visite agli anziani ospitati nelle case di riposo saranno presto limitate a soli tre visitatori preventivamente designati. Secondo i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dain Inghilterra in gran parte dei luoghi di assembramento al. In base al cosiddetto ‘Piano B’, resosi necessario a causa dell’aumento dei contagi e dell’emergere della variante Omicron, ledevono essere indossate nei cinema, nei teatri, nelle chiese, nei musei e negli impianti sportivi, come stadi e arene. Le nuove misure sono state definite un “male necessario” dagli esperti scientifici del governo, che assicurano che il nuovo approccio non è affatto “esagerato” rispetto alla situazione della pandemia nel Paese. Nel frattempo, il Daily Telegraph, citando fonti governative, anticipa che sarà “molto probabile” che le visite agli anziani ospitati nelle case di riposo saranno presto limitate a soli tre visitatori preventivamente designati. Secondo i ...

