Covid, da domani a Trani sarà attivo il nuovo hub vaccinale (Di venerdì 10 dicembre 2021) domani, sabato 11 dicembre, a Trani sarà attivo il nuovo hub vaccinale - come spiega nel video la dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile del servizio - presso i locali della tribuna al piano terra... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021), sabato 11 dicembre, ailhub- come spiega nel video la dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile del servizio - presso i locali della tribuna al piano terra...

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Pordenone, caso Covid: 'Ulteriori casi di positività nel gruppo squadra' ' Sono stati riscontrati ulteriori casi di positività al Covid - 19 all'interno del gruppo squadra . tra cui un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani per calciatori, tecnici e ...

Dopo lo stop l'AN Brescia affronta Ortigia Dopo la sospensione del match contro la Pro Recco causa covid , i leoni non vedono l'ora di ... 'Domani sarà una partita tosta, anche perché giocano in casa - ha detto alla vigilia il vice capitano dei ...

Covid, domani a Palermo vaccini in parrocchia Quotidiano di Sicilia Calcio: Pordenone, altri positivi nel gruppo squadra. Alla vigilia del match casalingo con il Cosenza PORDENONE, 10 DIC - Il Pordenone Calcio comunica che, dopo quelli di alcuni giorni fa, sono stati riscontrati ulteriori casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. La società, ...

Focolaio covid nella squadra friulana a poche ore dal match con il Cosenza La società dei neroverdi ha attivato un nuovo ciclo di tamponi per calciatori, tecnici e collaboratori in vista della gara casalinga contro i rossiblu ...

