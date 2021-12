**Covid: Cruciani, 'nostro ascoltatore no vax intubato, chi augura morte è una testa di c...'** (2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Dall'ospedale, le notizie non sono buone. "Mi ha mandato una specie di foto in cui la saturazione era a 74, e pare che l'abbiano ricoverato con la saturazione a 56", dice Cruciani. "Abbiamo notizie de relato dalla figlia che ci riferiscono che è intubato, all'inizio non si voleva fare nemmeno intubare, e pare che la situazione sia grave, non risponda alle cure". Il conduttore rivela che la vicenda ha spaccato in due gli ascoltatori. "Ci sono arrivati miliardi di messaggi di persone -spiega- e le reazioni sono di diverso tipo, gli ascoltatori sono spaccati in due". Tra di loro, ci sono "persone che lo incoraggiano, che lo esortano a riprendersi, a prescindere dalle sue idee sul Covid. C'è invece chi lo considera uno che 'se l'è cercata', che toglie spazio ad altre persone nelle terapie intensive, che si lamenta di dover pagare le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Dall'ospedale, le notizie non sono buone. "Mi ha mandato una specie di foto in cui la saturazione era a 74, e pare che l'abbiano ricoverato con la saturazione a 56", dice. "Abbiamo notizie de relato dalla figlia che ci riferiscono che è, all'inizio non si voleva fare nemmeno intubare, e pare che la situazione sia grave, non risponda alle cure". Il conduttore rivela che la vicenda ha spaccato in due gli ascoltatori. "Ci sono arrivati miliardi di messaggi di persone -spiega- e le reazioni sono di diverso tipo, gli ascoltatori sono spaccati in due". Tra di loro, ci sono "persone che lo incoraggiano, che lo esortano a riprendersi, a prescindere dalle sue idee sul Covid. C'è invece chi lo considera uno che 'se l'è cercata', che toglie spazio ad altre persone nelle terapie intensive, che si lamenta di dover pagare le sue ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Cruciani: 'Ascoltatore no vax intubato, chi augura morte è una testa di c...': 'Mauro interviene a 'La Zanza… - ParliamoDiNews : Covid, Mauro da Mantova il no vax della Zanzara `intubato, non risponde alle cure`. Il triste annuncio di Cruciani… - TV7Benevento : **Covid: Cruciani, 'nostro ascoltatore no vax intubato, chi augura morte è una testa di c...'** (2)... - Ema_Rocchetti : @EsercitoCrucian A stronzate sul Covid superi l'originale Cruciani - emilio19001 : RT @tempoweb: Choc a La Zanzara, Mauro da Mantova gravissimo: 'Pare sia Covid...' #novax #vaccino #cruciani. iltempoquotidiano https://t.c… -