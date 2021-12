Covid, Costa: può essere ragionevole prorogare stato emergenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manca poco al 31 dicembre quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza dichiarato dal governo. La politica si era già espressa su una possibile proroga a marzo 2022, ma al momento niente è stato deciso. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manca poco al 31 dicembre quando dovrebbe scadere lodidichiarato dal governo. La politica si era già espressa su una possibile proroga a marzo 2022, ma al momento niente èdeciso.

