Covid, Costa: "Proroga stato d'emergenza? Può essere ragionevole" (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Proroga dello stato d'emergenza causa Covid è un'ipotesi 'ragionevole', perché 'ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladellod'causaè un'ipotesi '', perché 'ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - messveneto : Covid, l’annuncio di Costa: in due mesi potremmo completare la somministrazione delle terze dosi: Il sottosegretari… - infoitinterno : Covid: Costa, ragionevole pensare a proroga stato emergenza - il_piccolo : Covid, l’annuncio di Costa: in due mesi potremmo completare la somministrazione delle terze dosi - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Proroga stato d'emergenza? Può essere ragionevole' #covid -