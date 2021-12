Covid: Boccia, Pd è per proroga stato emergenza sanitaria (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Troviamo fuori luogo quando si mette in dubbio l' emergenza sanitaria. Lo dico chiaro: il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria perché siamo in piena emergenza e speriamo che non ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Troviamo fuori luogo quando si mette in dubbio l'. Lo dico chiaro: il Pd è per ladellodiperché siamo in pienae speriamo che non ci ...

